В Химках завершаются отделочные работы в гимназии № 23 в Сходне

На следующей неделе завершатся отделочные работы в гимназии № 23 в Сходне, сообщает пресс-служба администрации подмосковного округа Химки.

Учреждение после капитального ремонта откроют к началу учебного года. Специалисты завершили кровельные и демонтажные работы, оборудовали системы отопления, канализации и электроснабжения. На данный момент ведутся отделочные работы. После ремонта бригада начнет готовить прилегающую территорию под благоустройство.

«Мы приступаем к финальной стадии капитального ремонта. Впереди — согласование оборудования, которое будет размещено в школе. Его перечень утвержден с педагогическим составом, руководством школы. Самое главное, чтобы все соответствовало нормативам» Кристина Мадатова первый заместитель главы Химок

Ремонт гимназии № 23 стартовал в конце декабря 2023 года в рамках региональной программы «Образование Подмосковья». В здании — три этажа общей площадью более 1500 квадратных метров. Обновление коснется всей территории образовательного учреждения. Все внутренние помещения школы приобретут новый облик: отделочные работы выполнят в коридорах и кабинетах, установят новые окна и двери. Гимназия рассчитана на 150 мест. Сдача объекта планируется к 1 сентября этого года. Образовательное учреждение рассчитано на 150 мест.

Также Кристина Мадатова рассказала о регулярном мониторинге строительных площадок. Специалисты проверяют их содержание, соответствие нормативам. Среди выявленных недочетов чаще всего — наличие граффити, повреждение ограждений и отсутствие информационных щитов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.