В Химках три семьи переехали в новые квартиры по программе КРТ

Три семьи из аварийного жилья 3 апреля получили ключи от новых квартир в Химках. Церемония прошла в выставочном комплексе «Артишок» при участии главы округа Инны Федотовой и депутата Мособлдумы Владислава Мирзонова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ключи новоселам вручили в рамках соглашения о комплексном развитии территории, заключенного между администрацией и ГК «ФСК». Проект предусматривает расселение шести домов. Завершить работы застройщик планирует до конца 2026 года.

«Уверена, что новые квартиры станут не просто местом проживания, а настоящим домом — уютным, теплым, наполненным счастьем и семейным благополучием», — отметила Инна Федотова.

По словам Владислава Мирзонова, расселение аварийного фонда остается приоритетом.

«Когда видишь, как люди впервые переступают порог своего нового жилья, понимаешь, ради чего все делается. Важно, чтобы эти пространства давали ощущение уверенности и защищенности с первого дня. Эту работу мы будем продолжать и дальше», — подчеркнул он.

Механизм КРТ является одним из ключевых инструментов обновления территорий. Он позволяет не только строить жилье, но и создавать социальную инфраструктуру и современные общественные пространства. За пять лет благодаря КРТ в Московской области новое жилье получили более 30 тыс. человек, построены десятки социальных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.