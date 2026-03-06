В Химках проверили капремонт гимназии №23

сегодня в 18:00

Капитальный ремонт гимназии №23 в микрорайоне Сходня в Химках проверила 5 марта депутат Госдумы Ирина Роднина. Обновленное здание на улице Тюкова планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гимназия №23 в микрорайоне Сходня проходит масштабное обновление. В здании почти завершили монтаж вентилируемого фасада, продолжаются внутренние работы — создаются современные классы для 400 старшеклассников.

Ход работ 5 марта оценили депутат Госдумы Ирина Роднина, председатель совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Капремонт позволит создать современное учебное пространство для 400 старшеклассников. Мы продолжаем воплощать социально значимые проекты в образовании, спорте, здравоохранении. Основная цель — чтобы каждый житель мог гордиться успехами нашей страны, Московской области и Химок», — сказала Ирина Роднина.

Подрядчик «Региональной строительной производственной компании» совместно со специалистами МКУ «Управление строительства» и стройконтроля выполняет кирпичную кладку, монтирует вентфасад, инженерные сети и ведет черновую отделку.

Сергей Малиновский отметил, что приоритет — создание безопасных и комфортных условий для обучения.

«В новых классах станет светлее, теплее и удобнее, что поможет ребятам сосредоточиться на учебе, подготовиться к экзаменам и развивать свои таланты», — подчеркнул он.

Ремонт идет по графику. Администрация округа и совет депутатов контролируют процесс, чтобы к началу учебного года школа открылась в обновленном виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.