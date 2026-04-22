В Химках капремонт гимназии №23 завершили на 57%

Капитальный ремонт гимназии № 23 в микрорайоне Сходня городского округа Химки выполнен на 57%. Работы планируют завершить в августе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт основного корпуса гимназии № 23 на улице Тюкова проводится по государственной программе Московской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Общая площадь здания составляет 2 307 квадратных метров.

После завершения работ учреждение примет учеников в обновленных помещениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.