сегодня в 14:08

В Химках капремонт гимназии №23 завершили на 25%

Капитальный ремонт основного корпуса гимназии №23 в микрорайоне Сходня в Химках выполнен на 25%. Обновленное здание планируют открыть 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Гимназия расположена на улице Тюкова, дом 8. В здании площадью 2 307,2 кв. м обучаются школьники с 1 по 8 класс. Работы ведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется из регионального бюджета.

На объекте задействованы 56 рабочих и две единицы техники. Строители выполняют кладку стен, монтируют оконные блоки, проводят штукатурные работы, прокладывают инженерные сети, устраивают стяжку пола и ведут фасадные работы.

Проект предусматривает комплексное обновление здания. Планируется ремонт и гидроизоляция кровли, модернизация инженерных систем, замена сантехнического оборудования, обновление входных групп и внутренняя отделка помещений с учетом современных требований. Также для гимназии закупят новую мебель для классов, коридоров и зон отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.