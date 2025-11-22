сегодня в 20:31

В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной схемой» с квартирами

Фракция «Справедливая Россия» (СР) разработала законопроект, которые поможет бороться с мошенничеством при продаже недвижимости и последующим оспариванием сделки. Эта схема известна как «бабушкина», сообщает ТАСС .

Проект внесут в Госдуму на следующей неделе. Авторами документа стали председатель «Справедливой России» Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Таким способом депутаты ответили на предложение замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого не возвращать продавцам квартиры обратно, пока они не отдадут деньги покупателю.

Ранее Миронов обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением внедрить механизм защиты от «бабушкиной схемы».

Между тем юрист Иван Соловьев поддержал идею введения «периода охлаждения» при покупке квартир. Она обсуждалась в Госдуме для борьбы с мошенничеством.

