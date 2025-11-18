Юрист поддержал введение «периода охлаждения» при покупке квартир

Заслуженный юрист России Иван Соловьев поддержал инициативу о введении «периода охлаждения» при покупке квартир, которая обсуждается в Госдуме для борьбы с мошенничеством.

Законопроект о введении «периода охлаждения» при покупке квартир планируют внести в Госдуму на этой неделе. Мера направлена на защиту граждан от мошеннических схем, особенно в случаях, когда пожилые люди продают недвижимость под давлением и впоследствии пытаются оспорить сделку.

Соловьев отметил, что в европейских странах продажа квартиры занимает не менее двух месяцев, поскольку нотариусы тщательно проверяют историю недвижимости, наличие обременений и состояние здоровья продавца.

«Никогда вы не продадите ни в одной европейской стране квартиру быстрее, чем за два месяца, потому что там нотариус будет заниматься историей этой квартиры, обременением, вашим состоянием здоровья. Столько справок вы соберете?! И это правильно», — пояснил Соловьев в эфире радио Sputnik.

Юрист подчеркнул, что возможность быстрой продажи квартир, как это происходит в России, способствует совершению преступлений. Он поддержал предложение о введении месячного «периода охлаждения» и считает, что точечное законодательное регулирование поможет снизить число мошеннических сделок.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.