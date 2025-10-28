В Госдуме предложили проверять дееспособность продавца жилья

Руководитель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил запросы вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко и генпрокурору страны Александру Гуцану, где прописал предложение ввести обязательные проверки сведений о состоянии здоровья и дееспособности продавца жилья, чтобы защитить права добросовестных покупателей, сообщает ТАСС .

По его словам, в СМИ часто стали появляется сообщения о том, что добропорядочные покупатели лишаются жилья и потраченных на его покупку денег из-за того, что были выявлены внезапные основания для оспаривания сделки по недвижимости.

«Довольно часто в качестве основания для оспаривания совершенной сделки применяется ссылка на статью 177 Гражданского кодекса РФ „Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими“», — отметил парламентарий.

Он добавил, что такая практика, позволяющая лишать честно купленного жилья, может быть удобным механизмом для схем аферистов с недвижимостью.

Все это, как считает Нилов, вызывает в стране серьезный всплеск социальной напряженности, в итоге это нехорошо сказывается на демографической ситуации, так как россияне боятся покупать жилье и планировать расширение семьи.

Еще парламентарий попросил генпрокурора РФ провести анализ сложившейся ситуации и высказать позицию ведомства о целесообразности корректировки действующего законодательства по данному вопросу.

Ранее в Москве пенсионерка спустя 6 лет отсудила проданную соседу квартиру. Пожилая женщина заявила, что якобы страдает умственной отсталостью и не отдавала отчет своим действиям.

