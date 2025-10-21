Прикрылась диагнозом: пенсионерка в Москве отсудила проданное жилье спустя 6 лет

62-летняя пенсионерка из Москвы продала свою квартиру соседу, но через три года передумала и подала в суд. Она заявила, что якобы страдает умственной отсталостью и не понимала, что продает жилье, сообщает Mash .

Мужчина купил у соседки квартиру площадью 45 кв. м за 5 млн рублей в 2019 году. Деньги он передал продавцу сразу, но через три года пенсионерка передумала. Она пошла в суд, где сказала, что на момент сделки «не осознавала своих действий». Суд в итоге вернул бабушке квартиру, а деньги покупателю — нет.

Мужчина считает, что за возвратом жилья стоит новый муж пенсионерки. Якобы он потребовал от соседа отдать квартиру или 5 млн рублей «по-хорошему», иначе пригрозил судом, назвав сделку мошеннической и сказав, что покупатель не заплатил.

Сосед с женой за три года сделали в купленной квартире ремонт. Они вложили около 1 млн рублей.

Теперь обманутые покупатели готовят кассацию, но шансов у них немного. У пенсионерки есть справка о диагнозе. При этом бабушка не первый раз с помощью нее возвращает жилье.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.