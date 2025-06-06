В гимназии имени Подольских курсантов капремонт выполнен на 95%

В микрорайоне Климовск Подольска завершаются работы по капитальному ремонту Академического корпуса гимназии имени Подольских курсантов. Строительная готовность составляет более 90%, сообщает пресс-служба администрации округа.

На 95% завершена чистовая отделка, наполовину — благоустройство территории. Специалисты монтируют оборудование и расставляют мебель.

Особое внимание уделяют сохранению исторической памяти. Создали тематическую экспозицию, посвященную истории присвоения школе имени Подольских курсантов и вручению памятного знака от Совета ветеранов Подольских военных училищ. Фасад здания украшает панно с изображением памятника Подольским курсантам. Внутри декорируют стены картинами, посвященными истории Подольска.

Уже приступили к озеленению территории гимназии и установке спортивного ядра.

Капремонт планируют завершить в августе 2025 года.

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.