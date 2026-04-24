В Дзержинском завершили на 50% капремонт гимназии № 5

Капитальный ремонт гимназии № 5 на улице Томилинской в Дзержинском выполнен на 50%. В здании идут фасадные, кровельные и внутренние работы, завершить обновление планируют к августу 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт проходит по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В трехэтажном здании 1989 года постройки полностью обновят кровлю, фасад и инженерные системы, заменят окна и двери, установят новое освещение.

«На стройплощадке более 150 рабочих и шесть единиц спецтехники. Ведутся фасадные и кровельные работы, устройство каркасных перегородок, напольной стяжки, прокладка отопления, венткоробов и лотков слаботочных систем, выполняется замена окон», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

В школе модернизируют пищеблок с установкой нового оборудования, обновят входную группу. На пришкольной территории проведут благоустройство и озеленение, для учреждения закупят новую мебель и оборудование. Ожидается, что 1 сентября 2026 года ученики начнут учебу в обновленном здании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.