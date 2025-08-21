В Дубне с жителями обсудили расселение аварийного жилья

В популярном в Дубне формате «выездной администрации» с жителями микрорайона Большая Волга обсудили расселение аварийного дома 21 на улице Правды, ход работ по замене теплосетей, долгожданное строительство отдельного здания для детской поликлиники, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча прошла, а парке семейного отдыха.

Самый актуальный вопрос — расселение аварийного дома на улице Правды. Жители 63 квартир этого дома в 2026 году получат комфортное жильё рядом, на улице Станционной. Строительство уже началось по программе комплексного развития территории. Сейчас идёт работа по подготовке свайного поля.

Обсудили, как решается задача по строительству детской поликлиники на Большой Волге. Оно начнётся в 2026 году. В трехэтажном здании разместятся не только врачи, включая узких специалистов, но и полный комплекс, который требуется для обследования именно детей — специальное рентген-оборудование, узи-аппарат и прочее.

Говорили и о том, как идут работы по самой масштабной за последние несколько десятков лет замене теплосетей.

«Ровно год назад мы начали большую программу по замене теплосетей. Именно здесь, на Большой Волге, поскольку самое большое число обращений от жителей было из этого микрорайона. Вопрос по теплосетям, таким образом, будет решен на ближайшие 30-40 лет», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Глава Дубны ответил на все вопросы горожан. Они касались не только микрорайона Большая Волга, но и города в целом. Говорили о том, что установлена хоккейная коробка на стадионе «Волна», что добавлены в расписание дополнительные автобусы на Сергиево-Демидовское кладбище, что запланирована очистка озера в парке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.