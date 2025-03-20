В Дубне построят дом для переселения жителей из аварийных бараков 1937 года

Через два года на улице Тверской в Дубне будет построен 11-этажный дом, в который переедут все жители бараков, нуждающиеся в жилье, — обещает подрядчик. На встрече с горожанами обсудили — где разместить парковку, а где детскую площадку, какую пешеходную дорожку и зелёную зону сохранить и другие подробности застройки улицы и организации дворовой территории, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

11 этажей вместо 17-ти. Для тех, кто живет в соседнем доме, это было критично. Подрядчик пошел им навстречу и уменьшил высотность. Но — и это главное — в новом доме хватит места всем, кто сейчас живет в бараках на Тверской и Октябрьской и нуждается в жилье.

«Помочь жителям бараков переехать в комфортное жилье — одна из приоритетных задач. При поддержке нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева продолжаем двигаться в сторону окончательного решения этого вопроса. В обязательном порядке все этапы застройки нового района согласуем и с местными жителями», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Люди более 30 лет живут в бараках, построенных в 1937-году прошлого века. Бабушка Карины Багинян тоже мечтала провести последние годы жизни в благоустроенной квартире. Теперь в ней будет жить ее внучка. Говорит — бабушка была бы рада.

«Было много программ, много обещаний, но как-то все не осуществлялось. А теперь застройщик конкретно говорит — будет первый дом и жители переедут. Мы много работали над этим, и теперь я рад невероятно», — говорит председатель совета депутатов городского округа Дубна, член партии «Единая Россия» Александр Руденко.

На встречу с подрядчиком пришли не только те, кто ожидает переезда в новые квартиры. Пришли и те, кто живет на Тверской в соседних домах. Важно обсудить, как улица будет застраиваться — где требуется сохранить пешеходную дорожку, где зеленую зону, где обустроить детскую площадку и автостоянку. Этот — начало большого проекта, предложения и пожелания горожан будут услышаны, обещает подрядчик.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.