В Домодедовском округе начались отделочные работы при капремонте Ильинской школы

В селе Лобаново городского округа Домодедово продолжается капитальный ремонт Ильинской средней школы имени И. И. Сидорова. Подрядчик приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт учебного корпуса Ильинской средней школы на улице Знаменской, стр. 1Б, проводится в рамках государственной программы по обновлению объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе работ подрядчик обновит фасад здания, кровлю, заменит инженерные сети и сантехническое оборудование, а также установит системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Кроме того, планируется благоустройство прилегающей территории, установка новой мебели и оборудования.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.