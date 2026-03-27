В Домодедове ввели семиэтажный паркинг на 903 машино-места

В жилом комплексе «Домодедово парк» в городском округе Домодедово ввели в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 903 автомобиля. Разрешение на ввод выдало ГК «Град» министерство жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Семиэтажное здание площадью около 24 тыс. кв. метров построили рядом с корпусами №13 и №14 жилого комплекса. Паркинг рассчитан на 903 машино-места. На первом этаже разместили автомойку и шиномонтаж.

ЖК «Домодедово парк» расположен на берегу реки Пахра. В квартале обустроены дворы с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, выполнено комплексное благоустройство территории. Уже работают три детских сада и два корпуса школы на 1100 мест, открыты магазины, аптеки, кафе и сервисные точки. В планах — строительство поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса, торгового центра и прогулочной набережной.

Социальные объекты в рамках комплексного развития территории возводят за счет внебюджетных источников. В проекте участвуют компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие застройщики.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.