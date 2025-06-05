В доме правительства Подмосковья вручили свидетельства по «Социальной ипотеке»

В доме правительства Московской области состоялось вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Сертификаты на приобретение жилья получили 43 медработника: врачи, фельдшеры, медицинские сестры, акушерки. Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. С начала ее реализации более трех тысяч специалистов смогли улучшить свои жилищные условия, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«В 2025 году мы вручим 296 свидетельств по программе «Социальная ипотека»: 161 медицинскому работнику (врачи, фельдшеры и медсестры), 73 учителям, 57 молодым ученым и уникальным специалистам оборонно-промышленного комплекса и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ему ежемесячно компенсирует сумму основного долга. По итогу участники платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Свидетельства получили медицинские работники из Подольской, Красногорской, Одинцовской, Лобненской, Химкинской, Королевской, Сергиево-Посадской, Видновской, Луховицкой, Мытищинской, Люберецкой больниц, а также других больниц, Московского областного противотуберкулезного диспансера, Московской областной станции скорой медицинской помощи и детского клинического центра имени Л.М. Рошаля.

«В Подмосковье реализован широкий комплекс мер социальной поддержки медработников. И важно, что часть из них направлены на решение жилищного вопроса. С начала года свидетельства по программе «Социальная ипотека» получили 93 медицинских специалиста, а всего за время действия программы – более 1,9 тыс. медиков», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Свой сертификат сегодня получила врач акушер-гинеколог Светлана Гордеева. Она работает заведующей женской консультацией Наро-Фоминского перинатального центра. По словам обладательницы сертификата, о программе она узнала от коллег.

«Эмоции невероятные, для меня это очень счастливый день! Хочется сказать огромное спасибо за возможность приобрести свое жилье. Мы уже присмотрели квартиру, выбираем между двумя вариантами. Это «двушки», не очень далеко от перинатального центра. Я буду переезжать в новый дом со своим сыном, ему 9 лет», — отметила Светлана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.