В Доме культуры Истры приступили к ремонтным работам

В Покровском Доме культуры Истры стартовал ремонт, направленный на улучшение условий безопасности и комфорта посетителей. Особое внимание специалисты уделили реконструкции лестничного марша, который требовал модернизации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как пояснили специалисты, существующая конструкция лестницы имела существенные недостатки: неправильный угол наклона ступенек не соответствовал стандартным требованиям. В рамках текущего ремонта уже выполнены работы по выравниванию стен и ступеней на первом и втором этажах лестничного марша.

На следующем этапе планируется облицовка ступеней керамической плиткой и обновление отделки стен. Кроме того, в рамках проекта предусмотрена замена освещения лестничного марша — будет установлено шесть новых светильников.

Ремонтные работы стартовали в середине мая и планируется завершить их в середине июля. После завершения всех работ Дом культуры предстанет перед посетителями в обновленном и безопасном виде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.