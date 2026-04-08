В Дмитровском округе начали снос аварийного дома

В рабочем поселке Деденево Дмитровского муниципального округа начали снос аварийного дома №10 на улице Больничной. Двухэтажное здание 1953 года постройки ранее расселили по госпрограмме переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

Двухэтажный многоквартирный дом площадью около 570 квадратных метров находился рядом с филиалом детской городской клинической больницы святого Владимира. Со временем строительные конструкции утратили прочность и надежность, здание признали аварийным и непригодным для эксплуатации.

В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» расселили 24 жилых помещения. После этого дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. В настоящее время на площадке ведется демонтаж.

Завершить работы планируется до конца II квартала текущего года. Ранее на улице Больничной уже снесли аварийный дом №9, благодаря чему общий объем ликвидированного аварийного жилья превысил 1050 квадратных метров.

Всего в Дмитровском муниципальном округе выявили 680 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено или приведено в соответствие с требованиями законодательства 411 объектов, что составляет 60% от их общего числа. Работа продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.