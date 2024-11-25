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В Дмитрове продолжается строительство трех домов для переселенцев из аварийного жилья

В Дмитровском округе продолжается строительство трех домов для переселения жителей из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе рабочего объезда территории временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин побывал в микрорайоне Левобережье города Яхромы, где лично проверил, как продвигается строительство трех домов для переселения жителей из аварийного жилья.

У каждого дома разный процент выполнения работ, общий же составляет только 68%. Тепло- и водоснабжение подведены к двум домам, к третьему трассы заведены и идет процесс подключения.

Все три дома остеклены, утеплены фасады, идет монтаж витражей, фасадных панелей, в двух домах — внутренние отделочные работы. Постоянно на стройке работает 86 человек и 4 единицы техники.

«По электроснабжению домов договор у нас есть, сейчас ведутся работы по согласованию прокладки трассы, — рассказал главный инженер подрядной организации ООО СЗ «Формула ремонта» Виктор Гришин.

По его словам, отставание по срокам связано со срывом поставок необходимых материалов.

«Строительство домов для переселения из аварийного жилья идет полным ходом. Осмотрел несколько квартир и остался доволен их планировкой и качеством отделки. Важно ускорить темпы работ, чтобы обеспечить нашим жителям комфортные условия для проживания как можно скорее», — сказал врип главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома», — сказал Воробьев.