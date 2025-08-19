В Дмитрове переселенцы из аварийного жилья получили ключи от новых квартир

Семьи Скопиных и Поливановых, которые много лет проживали в аварийном доме на ДЗФС, 27, наконец обрели новое, комфортное и безопасное жильё.

Дом № 15а в микрорайоне ДЗФС был построен по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области», которая действует в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Этот нацпроект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и является одним из самых масштабных.

В пятиподъездном двенадцатиэтажном доме — 286 квартир, в которые переедут 681 человек. Условия жизни новоселов будут значительно улучшены, ведь они получат новые благоустроенные квартиры, которые по метражу больше, чем их старое жильё.

«Квартира просто замечательная, просторная, светлая, из окон — роскошный вид на Дмитров. Нам всё очень нравится. Сын очень доволен, у него теперь будет своя комната!» — поделились Скопины.

Михаил Шувалов, врип главы округа, поздравил новоселов и перед тем, как вручить ключи от новых квартир, подарил трехлетней Ксюше Поливановой большую куклу, а Сереже Скопину — футбольный мяч, ему 9 лет, он занимается футболом.

«Пусть ключи от ваших новых квартир символизируют начало нового этапа жизни ваших семей, в котором всегда будут счастье и любовь!» — пожелал новоселам Михаил Николаевич.

Скопины и Поливановы пригласили Михаила Шувалова посмотреть их новое жильё. Михаил Николаевич отметил, что в доме очень хорошая планировка, все обустроено как надо.

«Дом для переселенцев в микрорайоне ДЗФС Дмитрова сдан, и мы уже выдаём ключи. Скоро все 286 семей смогут начать переезд. Желаю им счастья на новом месте и благополучия», — сказал Михаил Шувалов, врип главы Дмитровского муниципального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.