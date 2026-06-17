В Дмитрове капремонт детсада гимназии «Логос» выполнили на 65%

Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии «Логос» на Кропоткинской улице в Дмитрове завершен более чем на 65%. Работы проводят по госпрограмме за счет бюджета Московской области, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители полностью завершили демонтаж и ремонт кровли. Сейчас на объекте идут общестроительные и отделочные работы, обновление фасада, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.

В здании площадью более 1900 квадратных метров обновят кровлю и водосточную систему, заменят инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Фасад получит новый облик, а территорию рядом с детским садом приведут в порядок.

Открытие обновленного дошкольного отделения запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.