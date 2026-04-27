В Дмитрове демонтируют аварийный дом на Дубненской улице

Демонтаж аварийного жилого дома №7 начался в Дмитрове на улице Дубненской. Двухэтажное здание 1967 года постройки расселили в рамках госпрограммы, после чего включили в перечень на ликвидацию, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный многоквартирный дом площадью около 385 квадратных метров был построен в 1967 году. Из-за морального и физического износа конструкций здание утратило эксплуатационную пригодность и было признано аварийным. В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» расселили восемь жилых помещений.

После переселения строение включили в перечень объектов для ликвидации. В настоящее время специалисты проводят демонтаж здания.

Ранее на этой же улице снесли одноэтажный аварийный дом №5, сейчас там расчищают территорию от строительного мусора. После завершения работ общий объем ликвидированного аварийного жилья составит около 615 квадратных метров. В новые квартиры переехали жители 14 помещений.

Всего в Дмитровском муниципальном округе выявлено 690 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено или приведено в соответствие с законодательством 414 объектов, что составляет 60% от их общего числа. Работа продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.