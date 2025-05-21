В детском саду «Полянка» Домодедова строители приступили к отделочным работам

На улице Текстильщиков подмосковного Домодедова продолжается капитальный ремонт детского сада «Полянка». Общестроительные работы выполнены на 53%. Строители ведут отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». На объекте площадью 1032 кв. м работают 25 человек.

«Ведется укладка настенной плитки, устройство системы отопления, штукатурка стен, устройство карниза кровли, фасадные работы и благоустройство территории», — говорится в сообщении.

Открыть обновленный детский сад планируют 1 сентября.

Всего в 2025 году планируется отремонтировать 40 детских садов в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025 году обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.