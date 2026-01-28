В Часцах Одинцовского округа завершили треть капремонта средней школы

В Часцах продолжается капитальный ремонт здания средней школы площадью 2 302,3 кв. м. Работы ведутся в рамках государственной программы по обновлению объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекта «Молодежь и дети».

На объекте трудятся 40 специалистов. Завершены демонтажные работы, ведутся отделочные работы и ремонт фасада. В ходе капремонта планируется заменить оконные блоки, возвести новые межкомнатные перегородки, установить вентиляционные короба, утеплить и покрасить стены, выполнить заливку и укладку пола, установить новые двери и осветительные приборы.

Также специалисты обновят инженерные коммуникации: водоснабжение, канализацию, отопление и электропроводку. Проводятся фасадные и кровельные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.