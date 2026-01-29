В больнице Осташево в Волоколамском округе начался финальный этап капремонта

В участковой больнице села Осташево Волоколамского округа строители приступили к финальному этапу капитального ремонта. Специалисты завершили монтаж инженерных коммуникаций в коридорах стационара, проложили слаботочные сети и начали установку фальшпотолка.

Современная металлическая конструкция потолка не только скрывает инженерные системы, но и улучшает внешний вид помещений. Вместе с ней устанавливают светодиодные светильники, которые обеспечивают энергосбережение и мягкое освещение.

На панелях фальшпотолка специалисты монтируют оконечные элементы различных систем: диффузоры вентиляции, дымовые извещатели охранно-пожарной сигнализации и другие устройства. Металлическая конструкция делает потолок практичным и долговечным.

Пока обновленные интерьеры можно увидеть только на первом этаже корпуса. Начальник участка подрядной организации Сергей Чукалов сообщил, что все строительно-монтажные и отделочные работы завершатся до 29 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.