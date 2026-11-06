В Богородском округе снесли 17 аварийных домов

Программа расселения и сноса ветхого и аварийного жилья в Богородском округе продолжится в 2027 году. В 2026 году уже снесли и полностью утилизировали 17 многоквартирных домов, до конца года планируют демонтировать еще шесть объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Богородском округе продолжают расселять и сносить ветхое и аварийное жилье. Программа направлена на переселение жителей в современные, комфортные и безопасные дома. В 2026 году снесли и полностью утилизировали 17 многоквартирных домов.

До конца года планируют демонтировать еще шесть аварийных объектов по адресам: ул. Советской Конституции, 23; ул. Рабочая, 20а; ул. 3 Интернационала, 232 и 234; Малый тупик, 21; ул. 8 Марта, 7.

Подрядчики соблюдают требования безопасности и экологические нормы. После сноса они полностью расчищают площадки и вывозят строительный мусор. Освободившиеся территории в перспективе могут использовать для благоустройства, строительства нового жилья или социальных объектов.

В 2027 году программу продолжат. Она включает подбор новых квартир для переселенцев и планирование дальнейшего использования освобожденных участков. Профильные службы контролируют каждый этап, администрация округа регулярно отслеживает ход работ.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.