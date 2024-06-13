В Богородском округе по народной программе расселили более 50 аварийных домов

В рамках исполнения наказов избирателей первые 38 семей получили ключи от новых квартир в доме № 14Б на улице Юбилейной в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Переселили жителей из аварийных домов по адресам: ул. 3-го Интернационала, д. 226,228,230 ул. 1-я Жуковская, д. 5, ул. Советской Конституции, д. 23.

Ключи от новых квартир вручили секретарь отделения партии «Единая Россия» Богородского городского округа Игорь Сухин и депутат местного Совета депутатов Павел Ермилов.

«Вручили долгожданные ключи жителям вместе с первым заместителем министра стройкомплекса Подмосковья Александром Туровским. Пожелали людям тепла и уюта в новых квартирах, счастья, благополучия и согласия. Благодарю жителей, кто на протяжении всего этого времени с пониманием относится к временным неудобствам. Наша глобальная задача — не останавливаться на достигнутом!» — рассказал Игорь Сухин.

В формировании предвыборной программы приняли участие жители всей страны. Сбор предложений шел на сайте и в общественных приемных «Единой России», в центре сборе наказов. От жителей Богородского городского округа в предвыборный период поступило более 1400 предложений и инициатив, затрагивающих различные сферы жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.