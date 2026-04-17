В Богородском округе начали ремонт кровли Дома культуры

сегодня в 17:28

Ремонт кровли стартовал в Мамонтовском сельском доме культуры в Богородском округе. Рабочие демонтируют поврежденные снегоудержатели и устраняют дефекты, летом установят новые элементы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С наступлением весны в округе начались плановые строительные и ремонтные работы на различных объектах. В их числе — Мамонтовский сельский Дом культуры, где стартовал первый этап ремонта кровли.

В настоящее время специалисты проводят демонтаж поврежденных снегоудержателей и выполняют локальное устранение выявленных дефектов покрытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.