В Белоозерском завершили капитальнЫЙ ремонт лицея № 23 на треть

В Белоозерском городском округе Воскресенск подрядчик завершил более 35% капитального ремонта лицея № 23 на улице 60 лет Октября, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В лицее № 23 на улице 60 лет Октября в Белоозерском продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

На объекте ежедневно трудятся более 50 человек и используются две единицы техники. Строители завершили демонтажные работы, выполняют общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю, монтируют инженерные коммуникации и приступили к фасадным работам.

В здании площадью 8 303 квадратных метра проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Также планируется закупить новую мебель и оборудование, благоустроить прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.