В Белоозерском построят дом для переселенцев из аварийного жилья

В Белоозерском Воскресенского округа Подмосковья выдали разрешение на строительство многоквартирного дома для переселения жителей из аварийного фонда. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», завершить их планируют до конца 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Дом возведут в кварталах А, В, Г 2-го микрорайона города Белоозерский. В новое здание до конца IV квартала 2027 года планируют переселить жителей 140 квартир общей площадью 5,7 тыс. кв. метров.

Квартиры получат семьи, которые сейчас проживают в аварийных домах в городском округе Воскресенск. В программу вошли адреса в Воскресенске, поселке Цюрупы, Хорлово, деревнях Золотово, Городище, Щербово, а также в селах Барановское, Фаустово и Невское.

После завершения строительства жителям передадут ключи от благоустроенных квартир. Реализация проекта позволит расселить аварийный жилой фонд и улучшить условия проживания людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.