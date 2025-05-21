В Балашихе продолжается капремонт гимназии № 1 имени А. В. Баландина

В образовательном учреждении полностью произведены все демонтажные работы. Идет установка перегородок, замена оконных проемов, ремонт кровли, а также обновление внутренних инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

За счет новой планировки и переноса кабинета директора в гимназии появятся 2 новых учебных кабинета, учительская и актовый зал на 250 мест. Помимо этого, планируется создать большое спортивное ядро, а также плац для проведения линеек.

«Капитальный ремонт гимназии — это еще один большой шаг к тому, чтобы сделать образовательный процесс для учеников и педагогов более качественным. Это не просто обновление стен и окон, это инвестиция в будущее молодого поколения и в их развитие», — поделился глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Завершить капитальный ремонт планируют к осени 2025 года. На время капитального ремонта дети переведены в третий корпус гимназии № 1 на улице Фучика, 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.