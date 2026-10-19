В Балашихе подготовили к открытию дошкольное отделение гимназии № 9

Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 9 завершили в микрорайоне Купавна в Балашихе. Обновленный детский сад планируют открыть в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании дошкольного отделения гимназии № 9 площадью 1 247,5 кв. м обновили кровлю, водосточную систему и инженерные сети. Также установили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Ремонт затронул все групповые помещения и пищеблок. Кроме того, подрядчики обновили фасад и благоустроили прилегающую территорию. Открытие детского сада в микрорайоне Купавна планируется в IV квартале 2026 года.

Работы провели по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.