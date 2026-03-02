сегодня в 16:51

В Апрелевке Наро-Фоминского округа капремонт детсада завершат к сентябрю

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №3 продолжается в Апрелевке Наро-Фоминского округа Подмосковья. Рабочие завершили демонтаж, перепланировку и монтаж инженерных сетей, открыть обновленный детский сад планируют в сентябре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании полностью демонтировали старые конструкции, выполнили перепланировку и усилили несущие элементы. Кровлю заменили до наступления холодов, что позволило без рисков пройти зимний период. Общая площадь обновляемых помещений превышает 1 000 квадратных метров.

Инженерные сети смонтированы на 100%: системы водоснабжения и канализации готовы к эксплуатации. Стены оштукатурены, продолжается установка новых окон. В ближайшее время строители приступят к отделке фасада, монтажу отопления и вентиляции, а также модернизации пищеблока и входных групп.

«Капитально ремонтируем дошкольное отделение Апрелевской школы №3 — формируем современное пространство для малышей. Это не косметика, а комплексная модернизация здания. В сентябре ребята и коллектив зайдут в обновленный детский сад. Работы ведем в заданном темпе», — отметил глава округа Роман Шамнэ.

Он добавил, что объект должен быть сдан в срок и без компромиссов по качеству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.