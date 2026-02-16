В 2026 году планируется обеспечить жильем 789 детей-сирот

В 2026 году в Подмосковье продолжится программа по обеспечению жильем детей-сирот. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Московская область по праву входит в число лидеров в стране по предоставлению жилья детям-сиротам. С 2021 года мы обеспечили жильем 4 613 человек. С 2023 года в Подмосковье у детей-сирот есть возможность получить жилищный сертификат. Кроме этого, наш регион стал первым, где плявилась возможность получать сертификат с 18 лет, а не ждать 23», — отметил Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что с каждым годом все больше молодых людей выбирают этот современный и гибкий инструмент, поскольку он дает свободу выбора.

«Молодой человек или девушка могут сами выбрать квартиру — подобрать подходящую площадь, планировку, район. А если есть собственные накопления, можно добавить их к сертификату и приобрести жилье большего размера. Кроме этого, процедура получения сертификата стала еще удобнее — с прошлого года она полностью переведена в цифровой формат», — рассказал спикер Мособлдумы.

Он добавил, что в текущем году планируется обеспечить жильем 789 детей-сирот, и для 735 из них мы предусмотрели именно сертификаты.

«На это заложено почти 4 миллиарда рублей, из которых порядка 3,7 миллиарда рублей на предоставление жилищных сертификатов», — добавил Игорь Брынцалов.

Как получить жилищный сертификат для детей-сирот

Подать заявление на получение жилищного сертификата можно на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении жильем детей-сирот в Подмосковье играют не только темпы и объемы, но и комфорт для ребят. Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013-го мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал губернатор.