В 10 округах Подмосковья за неделю переселили 85 человек из аварийного жилья

На минувшей неделе переселение из аварийного жилья проходило в 10 городских округах Подмосковья: Богородский, Красногорск, Подольск, Пушкинский, Рузский, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Электросталь, Мытищи, Павлово-Посадский. Из 37 жилых помещений общей площадью 1 511,6 кв. метров переехало 85 человек, сообщает министерство строительного комплекса Московской области.

Уже скоро в новые квартиры переедут и жители Старой Купавны, для дома на улице Кирова получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Среди первых новоселов дома на улице Горького в Ступино — пенсионерка Анна Карпушкина. Получив ключи, вместе с сыном она сразу поднялась в свою квартиру. Осмотром остались довольны. Как отметил сын пенсионерки Владислав, качество отделки приятно удивило.

«Отделке квартир уделялось особое внимание. Квартиры готовили к сдаче по принципу «въехал и живи». На полу уложен линолеум, смонтированы натяжные потолки, установлена вся сантехника, электрические плиты и умывальники. На стенах — светлые обои», — отметил генеральный директор компании застройщика Олег Смирнов.

На прилегающей территории обустроены детские и спортивные площадки. В шаговой доступности — детский сад, школа, медицинский центр и торгово-развлекательный комплекс.

Расселение проводится в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.