В 10 округах Подмосковья проходит программа расселения из аварийного жилья

На прошедшей неделе в Подмосковье, в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», в десяти городских округах происходило расселение аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В городских округах: Богородский, Воскресенск, Красногорск, Павлово-Посадский, Пушкинский, Солнечногорск, Шатура, Электросталь, Можайский, Мытищи — из аварийного жилищного фонда расселены 214 человек из 108 жилых помещений. Общая площадь расселенного аварийного жилья 4004,14 кв. м. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость.

Уже в следующем квартале для жителей аварийного жилья Сергиево — Посадского городского округа завершим строительство трех новых многоэтажных домов. А в поселке Радовицкий Шатуры дом уже получил заключение о соответствии построенного объекта проектной документации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.