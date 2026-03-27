Сдача квартиры в Мурине Ленинградской области обернулась для арендодателя настоящим кошмаром. В студию въехали две молодые девушки с кошками. Буквально за полгода она превратили квартиру в гниющую помойку с экскрементами и мусором прямо на полу.

Сначала хозяйка квартиры наткнулась на Telegram-канал одной из студенток и увидела фотографии из квартиры, где были видны грязь и беспорядок. Женщина назначила время, приехала по адресу и провела беседу с девочками. Тогда ей показалось, что они друг друга поняли.

Но ситуация повторилась. Через время арендодателю позвонили из управляющей компании и заявили, что в ее квартире «что-то гниет». Когда она приехала на место, то испытала настоящий шок.

«На полу валялась куча мусора, среди этого мусора, мошек, каких-то других насекомых, недоеденной еды, кошачьих экскрементов, разлившихся напитков, чего-то непонятного ходили две обезвоженные кошечки, которые какали в тазик», — рассказала женщина.

Пакеты с мусором девочки просовывали в щель балконной двери. Одна из студенток заявила: «Это ведь не от нас пахнет». У кошек были проблемы со здоровьем, они буквально загадили поносом всю квартиру. Арендаторам дали время на выселение до утра, но те отказались отдавать ключи, пока им не вернут залог и деньги за текущий месяц.

С утра хозяйка приехала с риелтором и семьей. Они пытались убедить студенток отдать кошек взрослым людям, чтобы те позаботились о животных. Когда девочки поняли, что деньги им не вернут, то забрали питомцев и покинули разгромленную квартиру. Сумма ущерба от их проживания составила свыше 250 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.