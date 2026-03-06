Учительница влюбилась в мошенника и пытается отобрать проданную квартиру обратно

В Москве учительница хочет отобрать квартиру у нового владельца, потому что влюбилась в телефонного мошенника и под его влиянием лишилась жилья и денег, сообщает Baza .

Покупатель годами копил на свое жилье в Москве, Он приобрел квартиру на Нагатинской набережной два года назад у 57‑летней школьной учительницы, которая его заверила, что хочет купить дом в Истре и жить ближе к природе. Во время сделки продавец на камеру подтвердила, что не находится под влиянием аферистов, продает квартиру добровольно.

После покупки мужчина поддерживал общение с учительницей, она приходила в гости и интересовалась, как идет ремонт.

Через 1,5 года, когда новому собственнику осталось только ввезти мебель, учительница подала на него в суд и потребовала признать сделку недействительной. Она рассказала, что стала жертвой мошенников.

В ходе разбирательств мужчина задался вопросом, почему продавец подала в суд только после завершения ремонта. Она призналась, что продала под влиянием злоумышленников еще одну свою квартиру. Чтобы вернуть ее, учительницу убедили продать и второе жилье. Пенсионерка отметила, что мужчина по телефону был очень любезен и мил, она влюбилась в него и выполняла все просьбы беспрекословно.

По решению одного из судов квартира должна вернуться обратно учительнице. Однако ее обязали вернуть деньги покупателю — 6 млн рублей. Учитывая размер ее зарплаты и пенсии, мужчина получит деньги через 250 лет. Покупателя такой расклад не устраивает, поэтому суды продолжаются. Мужчина опасается, что продавца признают невменяемой и аннулируют сделку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.