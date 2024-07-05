Учителя из Ленинского округа получили сертификаты на приобретение жилья

В Подмосковье продолжается реализация губернаторской программы «Социальная ипотека». 4 июля в здании регионального правительства вручили сертификаты на приобретение жилья тридцати подмосковным педагогам, четверо из них — из Видного. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Обладателями сертификатов стали учителя Видновской школы № 10: Анастасия Андреевна Калашникова — преподаватель биологии и Наталья Гавриловна Петрова — учитель русского языка и литературы, а также педагог по информатике из Видновской школы № 7 Юлия Леонидовна Бербенева и педагог по математике из Лопатинской школы Валентина Сергеевна Хонюкова. Среди них есть как молодые специалисты, так и профессионалы с большим опытом. Большая благодарность нашему губернатору и правительству Московской области за программу «Социальная ипотека». Эта и другие меры соцподдержки позволяют нам привлекать в школы Ленинского округа квалифицированные кадры», — приводятся в сообщении слова главы муниципального образования Станислава Каторова.

В 2023 году шестеро учителей Ленинского округа также получили сертификат на приобретение жилья на льготных условиях, а всего за время действия губернаторской программы — порядка 40 педагогов.

Участник данной программы платит только проценты по кредиту, а первоначальный взнос и платежи по основному долгу осуществляются из областного бюджета.

На получение жилищной субсидии могут претендовать учителя в возрасте до 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины) наиболее востребованных специальностей: начальные классы, математика, русский язык и литература, биология, физика, химия, информатика. Стаж их работы в РФ должен составлять не менее 5 лет. А молодым педагогам, кому не больше 35 лет, необходимо проработать в Московской области минимум 3 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.