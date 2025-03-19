ЦСС помогает реализовать нацпроект и сделать Волгу чище

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Более 30 объектов Щелковских межрайонных очистных сооружений были введены в эксплуатацию после масштабной реконструкции. При содействии первого в России проектного офиса ЦСС оперативно вносились необходимые изменения в проектную документацию. Без задержек получено разрешение на ввод в эксплуатацию после предварительной проверки документов специалистами центра. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

В единый коллектор поступают стоки из городских округов Пушкино, Щелково, Королев и Фрязино. Производительная мощность после запуска новых очистных сооружений рассчитана на 1,3 млн человек и составляет 400 тыс. куб. метров в сутки, с учетом регулярного роста населения.

Модернизацию крупнейшего объекта системы водоочистки Московской области проводили без остановки работы предприятия.

На площади более 100 тыс. кв. метров внедрены современные технологии очистки воды с использованием оборудования подмосковных производителей, включая:

Доочистку сточных вод на самопромывных дисковых фильтрах

Ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод

Аэробную стабилизацию избыточного ила с целью уменьшения его объема и вредных выбросов

Установки газоочистки для обработки газов, образующихся при стабилизации и обезвоживании осадка.

Новое оборудование значительно снизит выбросы вредных газов в атмосферу. Жители больше не будут ощущать неприятные запахи, которые ранее исходили от очистных сооружений.

В сравнении со старой системой, построенной полвека назад, модернизация кардинально меняет подход к очистке сточных вод, включая финишную доочистку, обеззараживание и эффективную обработку осадка, чего раннее процесс очистки не предусматривал.

Реконструкция проведена по Федеральному проекту «Оздоровление Волги», который реализуется в рамках национального проекта «Экология».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.