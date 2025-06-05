Цены на аренду жилья в Екатеринбурге резко выросли из-за «Иннопрома»

В Екатеринбурге 7–10 июля пройдет международная промышленная выставка «Иннопром», в связи с чем в городе взлетел спрос и цены на аренду жилья посуточно на эти даты, сообщает РБК Екатеринбург .

В обычные дни стоимость студии, апартаментов или квартиры варьируется от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей в сутки. Однако с 6 по 10 июля жилье можно снять за 15–27 тыс. руб.

При этом некоторые квартиры уже полностью арендованы на время проведения мероприятия. Речь идет о жилье, расположенном рядом с аэропортом и площадкой «Иннопрома» — «Екатеринбург Экспо».

Номера в гостиницах города также почти все забронированы. Свободных мест уже нет в отелях «Хаятт», «Рамада», «Высоцкий», Cosmos. Там, где номера еще не заняты, цена за размещение выросла до 34–39 тыс. руб. за сутки.

С 1 июля в России вступят в силу изменения в сделках с недвижимостью. В ЕГРН начнут указывать сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования.