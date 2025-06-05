Аксененко: изменения в сделках с недвижимостью вступят в силу в РФ с 1 сентября

С 1 сентября в России в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) начнут указывать сведения о членах семьи бывшего собственника жилья. Внесение этих данных станет обязательным, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, сообщает РИА Новости .

В ЕГРН будут отражаться данные о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования. Мера направлена на то, чтобы сделки с недвижимостью стали более прозрачными и безопасными.

Как отметил депутата, ранее информацию о членах семьи можно было узнать только от продавца. Это грозило рисками для покупателя, который впоследствии мог столкнуться с имущественными притязаниями к жилью со стороны родственников бывшего собственника.

Сведения о членах семьи будут вноситься в ЕГРН на основании заявления собственника жилья. Покупатели смогут заранее получать эту информацию.

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