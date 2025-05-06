В залог нельзя: юрист рассказала про права на арестованное жилье

Юрист Чучумаева: квартиру под арестом можно сдавать в аренду

Специалист по банкротству и бракоразводным делам Ольга Чучумаева заявила, что арестованную квартиру нельзя продать, подарить или обменять, но можно ремонтировать и сдавать в аренду в счет долга и по разрешению приставов, сообщает «Секрет фирмы» .

«Инициировать банкротство можно при условии, что жилье единственное, арест снимается автоматически при введении процедуры, а долги впоследствии списываются (ст. 213.25 Закона о банкротстве)», — ответила юрист на вопрос о снятии ареста с недвижимости.

Кроме того, в такой сложной ситуации следует особенно опасаться мошенников: недобросовестные риелторы могут предлагать «быстро снять арест» за предоплату. Любого специалиста следует проверять по соцсетям, отзывам и другой информации в открытом доступе.

Покупателям юрист посоветовала всегда перед приобретением жилья запрашивать выписку из ЕГРН, чтобы случайно не нарваться на арестованное жилье.