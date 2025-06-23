Цена «квадрата» в элитных московских новостройках возросла за год на 34%

Стоимость кв м в элитных новостройках Москвы выросла на 34% за год

В Москве подорожали квартиры в элитных новостройках. Средняя цена квадратного метра увеличилась там за год на 34%, сообщает ТАСС со ссылкой на NF Group.

В первом полугодии 2024 года он в среднем стоил 1,6 млн рублей. Сейчас цена «квадрата» достигает рекордных 2,2 млн рублей, то есть за год она увеличилась на 34%.

В начале 2025 года цена была на отметке 1,9 млн рублей. Таким образом, за первые шесть месяцев этого года средневзвешенная стоимость квадратного метра в элитных новостройках выросла на 12%.

В премиум-классе цена «квадрата» подорожала на 7% за полугодие и 28% за год, достигнув 1,5 млн рублей, в классе делюкс — на 12% за полугодие и 22% за год, превысив 3 млн рублей.

Аналитики прогнозируют, что в апреле–июне 2025 года может быть распродано всего 400 подобных лотов. Это на 22% меньше, чем в апреле–июне 2024 года.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин предсказал подорожание квартир в РФ в ближайшие годы. Их стоимость может начать снижаться только в случае большого объема предложения.