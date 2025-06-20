Хуснуллин предсказал подорожание квартир в РФ в ближайшие годы

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в кулуарах ПМЭФ-2025 рассказал, что ждет увеличения цен на квартиры в новостройках. Их стоимость может начать снижаться только в случае большого объема предложения.

Если этого не случился, то цены на квартиры всегда будут оставаться высокими. Хуснуллин отметил, что на 28% было выдано меньше разрешений на возведение многоквартирных домов.

Важно учитывать, что в среднем МКД строят в России около 3 лет. В этом случае к 2028 году многоквартирного жилья будет на 30% меньше. Это говорит о том, что даже в случае стабилизации экономики, появления ипотеки и денег на покупку, новых домов не будет, отметил вице-премьер.

«Отсутствие жилья на рынке — это приводит к очередному росту цен», — сказал Хуснуллин в интервью РБК.

Ранее сообщалось, что Россия активно внедряет строительную 3D-печать. Она дает возможность создавать модульные укрытия и здания, уменьшать расходы и преодолевать дефицит рабочих кадров.