3D-печать ускоряет развитие строительной отрасли в России

Россия активно внедряет строительную 3D-печать, что позволяет оперативно возводить модульные укрытия и здания, снижать расходы и преодолевать дефицит рабочих кадров, сообщает сайт MK.Ru .

Строительная 3D-печать в России получила новый импульс после успешного применения технологии для быстрого возведения модульных укрытий на аэродроме под Орлом. Благодаря цифровым принтерам удалось оперативно защитить военную технику от атак дронов.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко на конференции 3DMIX-2025 подчеркнул, что 3D-печать помогает решать ключевые проблемы отрасли: дефицит кадров, рост цен на материалы и необходимость повышения производительности. По его словам, масштабное внедрение технологии позволит к 2030 году построить миллионы квадратных метров недвижимости.

Российский рынок отличается развитой конкуренцией: в стране работает более 15 производителей строительных принтеров и десятки разработчиков материалов. В мае в Татарстане открылось крупнейшее в мире здание, напечатанное на 3D-принтере, где использовалась экологичная бетонная смесь с волокнами мискантуса и промышленной конопли. По словам директора НИИ строительных материалов и технологий НИУ МГСУ Алексея Адамцевича, отечественные компании полностью обеспечивают рынок необходимыми материалами и нормативной поддержкой.

Экономическая эффективность технологии зависит от региона и сложности объекта, однако стоимость печати стены в средней полосе России составляет 5000–6000 рублей за квадратный метр, что делает метод конкурентоспособным. Сейчас в стране разрабатывается новый ГОСТ для систематизации требований к аддитивному строительству.

Адамцевич отметил, что 3D-печать готова к массовому внедрению в жилищное строительство, а интерес к технологии проявляют инвесторы и региональные власти. Аддитивные технологии открывают новые возможности для архитекторов и девелоперов, позволяя создавать сложные формы и интегрировать инженерные системы прямо в конструкцию зданий.