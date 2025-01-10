Трем молодым семьям из Ступина вручили сертификаты на приобретение жилья

Три ступинские молодые семьи получили свидетельства о праве получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий по муниципальной программе «Жилище», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Документы, подтверждающие право на соцвыплату для покупки или строительства жилья, ступинцам вручил глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

«Сегодня у нас знаменательное событие — мы вручаем жилищные сертификаты трем молодым семьям, одна из которых — многодетная. Собственное жилье — прочный фундамент для семейной жизни. Рад, что у вас есть возможность улучшить свои условия проживания. Желаю успехов, благополучия и мирного неба», — отметил Сергей Мужальских.

Глава округа выразил уверенность в том, что данная помощь со стороны федерального, регионального правительства и администрации муниципалитета будет весомым вкладом в благополучие семей.

Эльвира Панкова, одна из получательниц сертификата, поблагодарила за поддержку. Она отметила, что это большая помощь для ее семьи, в которой растут двое сыновей.

«Эта программа — большая помощь для нас, теперь мы сможем приобрести собственное жилье. Рада, что есть такие весомые меры поддержки молодых семей, — подчеркнула Эльвира. — Отмечу, что на протяжении каждого этапа нас сопровождали ответственные сотрудники администрации, отдельная им благодарность».

С 2006 года в муниципалитете действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище». Жилищные условия улучшили 154 молодые семьи.

Для отбора участников программы существует ряд критериев. Кроме возрастных ограничений для супругов, которым должно быть не более 35 лет, важным условием является статус семьи: она должна быть признана нуждающейся в жилом помещении. Соискателям необходимо иметь денежные средства для возможности софинансирования покупки жилой площади или строительства дома.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.