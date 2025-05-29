Территорию сквера «Заводской» в Ликино-Дулеве планируют благоустроить к 2026 г

Территорию сквера «Заводской» в Орехово-Зуевском округе планируют благоустроить к 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и средств бюджета Орехово-Зуевского городского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство территории сквера «Заводской» в Орехово-Зуевском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «ЛиАЗ ПАРК. Благоустройство территории сквера «Заводской» в г. Ликино-Дулево, Московская область».

Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 2,35 га.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.