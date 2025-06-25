Тему переселения из аварийного фонда обсудили на оперативном совещании в Щелкове

На еженедельном оперативном совещании главы городского округа Щелково Андрея Булгакова с командой администрации ключевой темой на этот раз стало переселение из аварийного жилого фонда, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Программа переселения идёт полным ходом. В 2024 году мы выдали 87 сертификатов на общую сумму 529,6 млн рублей — 187 человек смогли переехать в новое, комфортное жилье. С начала лета мы проводим встречи с жителями аварийных домов, чтобы ответить на все вопросы и персонально сопроводить, ведь каждый случай особенный и требует индивидуального подхода», — рассказал Андрей Булгаков.

С июня этого года ощутимо улучшились условия получения сертификатов — снизился минимальный метраж и увеличилась выкупная стоимость 1 кв. м — теперь она составляет 174 839 рублей.

За этот год от жителей Щелкова поступило уже 46 заявлений на получение сертификата — по подавляющему большинству принято положительное решение, часть находится на рассмотрении.

Также для жителей аварийного фонда организован прием профильных специалистов, где можно получить детальную информацию об условиях программы, получить ответы на свои вопросы, а также помощь с оформлением документов. Специализированный кабинет открыт по адресу ул. Шмидта, д. 23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.