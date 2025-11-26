Техническая ошибка: москвичка не может купить квартиру из-за банка ВТБ

Уже несколько дней жительница столицы не может заключить сделку по покупке квартиры. В этом она обвиняет банк ВТБ, который отказывается отдавать женщине деньги из-за технической ошибки, сообщает «Осторожно, Москва» .

На прошлой неделе Светлана открыла вклад в ВТБ на сумму 426 тыс. рублей. 20 ноября москвичка решила снять деньги, но получила отказ, который банк аргументировал технической ошибкой. То же самое ей ответили на горячей линии.

Светлана возмущена, ведь через несколько дней у нее должна состояться сделка по покупке квартиры. Если женщина к этому моменту не снимет деньги, то понесет финансовые убытки. Светлана отправилась решать проблему в полицию.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что россиянину с медианной зарплатой, который планирует купить квартиру в новостройке, потребуется 6,2 года, чтобы накопить 20% первоначального взноса для ипотеки на квартиру площадью 65 кв. м. В 2019 году этот срок составлял 2,3 года.

